تنظر محكمة جنايات الجيزة الاربعاء المقبل 20 ديسمبر، محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته والشروع فى قتل زوج شقيقته بمنطقة الهرم للمرافعة الختامية.

الأربعاء المقبل .. محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته بالهرم

وقررت هيئة المحكمة بالجلسة السابقة التأجيل لتنفيذ طلبات دفاع المتهم لمناقشة الخبير النفسي والذي أعاد التأكيد علي أن المتهم لا يعانى من مرض نفسي يعوق إرادته وإدراكه.

يذكر أن المحكمة أمرت في وقت سابق بإعادة عرض المتهم من جديد على مستشفى الصحة النفسية، وإعداد تقرير فني جديد عن حالتة النفسية.

واستمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهم، والذى طالب بضم الملف الصحى للمتهم بإحدى المستشفيات، كما طالب بإعادة سؤال شقيقاته في الواقعة أمام المحكمة، كما طالب بمناقشة الطبيب المعالج وإجراء رسم مخ وظيفى للمتهم لبيان حالته المرضية.

وكانت قد أحالت النيابة العامة بأكتوبر القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 81 22 لسنة 2020 کلى السادس من أكتوبر، وعقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تبين أن المتهم السن 27 عاما – عاطل – ومقيم بمنطقة الأهرام محافظة الجيزة و في 2020/11/17 بدائرة الهرم قتل شقيقه المجني عليه - من غير سبق إصرار ولا ترصد ؛ إذ نشبت بينهما - مشادة ؛ فاستشاط لها غضبا، وسولت له نفسه قتل أخيه، وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى عمدا من هي أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتل والدته المجني عليها - غير سبق إصرار ولا ترصد ؛ إذ هبت لنجدة ولدها من تعدي المتهم عليه -موضوع الاتهام آنف البيان- ، فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات لإزهاق روحها.