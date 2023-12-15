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الجمعة 15 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البيت الأبيض: نتفق مع الإسرائيليين على أن الحرب في غزة قد تستمر لأشهر

جون كيربي
جون كيربي

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تتفق مع إسرائيل في أن حربها على قطاع غزة قد تستمر لأشهر، لكن واشنطن تناقش إجراء المزيد من العمليات الدقيقة من حيث النطاق والحجم.

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين اليوم الجمعة: نتفق مع الإسرائيليين على أن هذا الصراع قد يستمر لأشهر.

وأوضح المتحدث أن عبور الشحن التجاري في البحر الأحمر أصبح الآن أكثر خطورة بسبب هجمات الحوثيين، وسيكون لدى البيت الأبيض المزيد ليقوله عن تفاصيل قوة العمل البحرية في الأيام المقبلة.

وتضغط واشنطن على إسرائيل منذ أسابيع لبذل المزيد من الجهود للحد من الخسائر في صفوف المدنيين مع تصاعد الغضب العالمي إزاء كارثة إنسانية متزايدة.

وتسبب القصف الإسرائيلي المستمر في تدمير جزء كبير من قطاع غزة، حيث تأكد استشهاد ما يقرب من 19 ألف شخص، بحسب مسؤولي الصحة الفلسطينيين.

 

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