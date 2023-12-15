الجالية المصرية بالسعودية: الجماهير كلمة السر في فوز النادي الاهلي على جدة السعودي

فاز قبل قليل النادي الاهلي المصري على اتحاد جدة السعودي في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

جاء ذلك ضمن منافسات الدور الثاني من كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.

هذا ويتابع أبناء الجالية المصرية في السعودية، من البداية النادي الاهلي وقاموا بتشجيع الفريق، وكان على رأسهم الدكتور سعيد يحيي، رئيس الجالية، وعبد الوهاب بك توفيق.

وأكد أبناء الجالية المصرية، أن جماهير الاهلي وجماهير مصر كانت وراء فوز الاهلي اليوم، مهنئين الجميع بهذا الفوز الكبير،" مبرووك لمصر".

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