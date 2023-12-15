تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، الاثنين المقبل ، جلسة محاكمة متهم بقتل طفلته بسبب خلافات أسرية بمنطقة الوراق.

الاثنين .. محاكمة المتهم بقتل طفلته بسبب خلافات أسرية بالوراق

وتلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من أحد المستشفيات، يفيد وصول طفلة مصابة بكدمات وجروح في جسدها ومفارقة للحياة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، لقيت مصرعها إثر تلقيها عددًا من اللكمات على يد والدها بسبب خلافات أسرية، وتمكنت القوات من القبض عليه.

وأسندت التحقيقات في القضية التي رقم 14391 لسنة 2022 جنح الوراق، أن المتهم "ح. س"، 29 عامًا، في 28 سبتمبر من العام الماضي بدائرة قسم شرطة الوراق، قتل المجني عليها كريمته الطفلة "م"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها وذلك على إثر خلافات بينه وبين زوجته.

الأحد ..محاكمة المتهم بإنهاء حياة موظفة لسرقتها بحدائق القبة

كما تعقد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، الاحد المقبل 17ديسمبر ، جلسة محاكمة عامل لاتهامه بالتخلص من موظفة، لسرقتها في منطقة حدائق القبة.

وتمكن رجال المباحث من كشف ملابسات العثور على جثة فتاة داخل شقة بمنطقة حدائق القبة، حيث تم القبض على المتهم بإنهاء حياتها عقب سرقتها، وحررت محضرا بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا بالعثور على جثة فتاة داخل شقة تستخدم كشركة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وانتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة موظفة تبلغ من العمر 32 عاما، وبها طعنات وتم نقلها إلى المشرحة.

وبإجراء التحريات اللازمة، توصل رجال المباحث لصعود عاطل للشركة والتخلص من حياتها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وطارده فريق من رجال مباحث القاهرة وتم القبض عليه، وتحرر المحضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.