إطلاق OnePlus 12 مع Snapdragon 8 Gen 3 في 23 يناير

تم إطلاق هاتف OnePlus 12 رسميًا في الصين والآن يأتي أقوى هاتف للشركة إلى بقية أنحاء العالم. أعلنت شركة OnePlus عن توفرها عالميًا في 23 يناير، بما في ذلك الولايات المتحدة. أخيرًا، تخطط الشركة لتوفر الهاتف في 50 سوقًا حول العالم. إذا كنت مهتمًا بأحدث الهواتف الذكية الرائدة للشركة، فلن تضطر إلى الانتظار طويلاً حتى تحصل على أحد الهواتف الذكية.

من المؤكد أن هذا الهاتف يتمتع بمواصفات شهية. يمكنك تعزيزه بما يصل إلى 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وهو أكثر مما لدي في الكمبيوتر المحمول الخاص بالعمل ونفس المقدار الموجود في سطح المكتب الخاص بإنشاء الموسيقى والفيديو. يأتي الطراز الأساسي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبلغ 12 جيجابايت، وهو ما لا يزال كثيرًا. وعلى سبيل المقارنة، يتميز هاتف iPhone 15 بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبلغ 6 جيجابايت فقط.

توفر هذه الهواتف أيضًا ما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين وتأتي مزودة بمجموعة شرائح الهاتف المحمول Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. تعد سرعات الشحن رائعة أيضًا على الورق، حيث توفر دعمًا للشحن السريع السلكي بقدرة 100 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط. بالمناسبة، لم يكن لدى OnePlus 11 شحن لاسلكي على الإطلاق.

يوجد مستشعر Sony LYT-808 جديد للكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا مقربة مقربة بدقة 64 ميجابكسل. شاشة AMOLED مقاس 6.82 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز عبارة عن لوحة 2K تم تصنيعها بواسطة مجموعة BOE Technology Group الصينية.

يشبه الشكل الجمالي سابقه، لكن لون جزيرة الكاميرا يتطابق الآن مع الجسم. بالإضافة إلى الألوان البيضاء اللامعة والأسود غير اللامع الكلاسيكي، يمكنك أيضًا شراء OnePlus 12 باللون الأخضر. لا يوجد سعر بعد، ولكن في الصين يكلف هذا الشيء ما يعادل 610 دولارًا للطراز الأساسي و820 دولارًا للإصدار المتطور مع 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و1 تيرابايت من التخزين.



يتم إصدار OnePlus 12 كجزء من الذكرى السنوية العاشرة للشركة. هذه ليست الأخبار الكبيرة الوحيدة التي خرجت من هذا الاحتفال. أعلنت OnePlus أيضًا أنها ستبيع الهاتف الذكي OnePlus 12R في أجزاء أخرى من العالم خارج الصين والهند، وهو الأول من نوعه في سلسلة "R". ومع ذلك، لم يعلن OnePlus عن أي مواصفات أو معلومات حول 12R. كان OnePlus 11R إصدارًا ضعيفًا بعض الشيء وصديقًا للميزانية من الهاتف الرئيسي، لذلك ربما يحذو حذوه 12R.