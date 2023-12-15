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أبو عبيدة: استهدفنا أكثر من 100 آلية عسكرية للاحتلال في 5 أيام عمرو أديب يشيد بفوز الأهلي على اتحاد جدة.. ليلة حمراء (فيديو)
الجمعة 15 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المصريون بالسعودية يرفعون علم فلسطين بالمدرجات فرحًا بفوز الأهلي

الجماهير المصريه
الجماهير المصريه ترفع علم فلسطين عقب الفوز على اتحاد جدة

تحول ملعب الجوهرة المشعة بجدة الى الى جوهرة حمراء عقب فوز فريق النادى الاهلى على إتحاد جدة بنتيجة ٣ -١ وذلك فى إطار  الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية

وعقب الفوز تغنى الجماهير بأغاني سطلانة وبشرة خير فى الوقت الذى حملوا فيه علم فلسطين

وكانت المدرجات قد إمتلأت بالجماهير المصرية من مشجعى النادى الاهلى ومختلف أندية مصر

وشهدت كواليس المباراة أجواء ساخنة بين مشجعى الناديين من قبل بداية المباراة حيث تبادل كل منهما العبارات التشجيعية المحفزة ولاسيما أنه بعد تأكد فوز فريق النادى الاهلى بدأت جماهير فريق جده بترك المباراة

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