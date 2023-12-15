تعقد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، الأحد المقبل 17 ديسمبر، جلسة محاكمة عامل لاتهامه بالتخلص من موظفة، لسرقتها في منطقة حدائق القبة.

الأحد ..محاكمة المتهم بإنهاء حياة موظفة لسرقتها بحدائق القبة

وتمكن رجال المباحث من كشف ملابسات العثور على جثة فتاة داخل شقة بمنطقة حدائق القبة، حيث تم القبض على المتهم بإنهاء حياتها عقب سرقتها، وحررت محضرا بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا بالعثور على جثة فتاة داخل شقة تستخدم كشركة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وانتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة موظفة تبلغ من العمر 32 عاما، وبها طعنات وتم نقلها إلى المشرحة.

وبإجراء التحريات اللازمة، توصل رجال المباحث لصعود عاطل للشركة والتخلص من حياتها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وطارده فريق من رجال مباحث القاهرة وتم القبض عليه، وتحرر المحضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.