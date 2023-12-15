قرار من النيابة حول طفلة فقدت حياتها بحادث مروري بالتجمع

أصدرت نيابة القاهرة الجديدة، قرارا بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها إثر دهسها أسفل عجلات أتوبيس حال عودتها من مدرستها في التجمع الأول.

غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بمصرع طفلة على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، مصابة بكسور وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تبين أن الطفلة لقيت مصرعها إثر تعرضها لحادث مروري مروع حال عودتها من المدرسة، ودهسها أتوبيس، وألقى رجال المباحث القبض على السائق.