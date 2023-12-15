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الجمعة 15 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

قرار من النيابة حول طفلة فقدت حياتها بحادث مروري بالتجمع

محكمة
محكمة

أصدرت نيابة القاهرة الجديدة، قرارا بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها إثر دهسها أسفل عجلات أتوبيس حال عودتها من مدرستها في التجمع الأول.

 

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غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بمصرع طفلة على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

 

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، مصابة بكسور وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

 

تبين أن الطفلة لقيت مصرعها إثر تعرضها لحادث مروري مروع حال عودتها من المدرسة، ودهسها أتوبيس، وألقى رجال المباحث القبض على السائق.

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