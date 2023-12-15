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الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

كاملة أبو ذكري: اكتشفت العالم الشرير في المجال الفني

كاملة أبو ذكري
كاملة أبو ذكري

كشفت المخرجة كاملة أبو ذكري العديد من الأسرار الشخصية والفنية، وذلك خلال لقائها في أحد البرامج الشهيرة.

 

أكدت المخرجة كاملة أبو ذكري، أن فيلم "عن العشق والهواء" هي التجربة التي لم تحب عملها ولكنها لم تندم على هذا العمل، معقبة: "التجربة كانت مش لطيفة".

 

وأوضحت "أبو ذكري"، خلال حوارها مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج " حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فيلم "عن العشق والهواء" حقق نجاحات كبيرة، مضيفة: "اكتشفت العالم الشرير في المجال الفني.. كنت صغيرة ومش فاهمة أن الناس عايزة تؤذيك".

 

وأشارت إلى أن تجربة  "عن العشق والهواء" غيرت من شخصيتها بشكل كامل وأصبحت أقوى، ومزحت متابعة: "المخرج لازم يبقى سخيف مش لذيذ".

وتابعت: "عادل إمام قالي بيشتموني أسمي موجود وبيمدحوني أسمي موجود المهم أني موجود"، مشددة على أن الفنان عادل إمام كان دائمًا ما ينصحها بأن تستمر في العمل وتقديم الأفضل ولا تنظر لأي انتقاد، موضحة أنه هناك دائما حالة من الانتقاد الكبير وهناك نجاح كبير يكسر النجوم.

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