قرار جديد من النيابة حول حادث جسر السويس

أصدرت جهات التحقيق، قرارا بإعداد تقرير مفصل عن سبب وفاة شاب بحادث مروري في جسر السويس، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، كما كلفت أجهزة الأمن بسرعة التحري عن ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري مروع وسقوط ضحايا بمنطقة جسر السويس.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بكسور وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، بينما أصيب شخص آخر وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.