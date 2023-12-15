عاجل
أبو عبيدة: استهدفنا أكثر من 100 آلية عسكرية للاحتلال في 5 أيام عمرو أديب يشيد بفوز الأهلي على اتحاد جدة.. ليلة حمراء (فيديو)
الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

نقيب الصحفيين الفلسطينيين: الاحتلال يستهدف المراسلين لنقلهم مشاهد الإبادة الجماعية

إصابة وائل الدحدوح
إصابة وائل الدحدوح

قال ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين ووكالات الأنباء المحلية والعالمية في قطاع غزة.

وأضاف أبوبكر، خلال اتصال هاتفي على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال يستهدف الصحفيين لنقلهم مشاهد الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، موضحا أن الصحفيين طرف محايد لنقل الحقيقة، والاحتلال يرى أن كل من ينقل الحقيقة عدو له.
 

txt

عاجل.. أول تعليق من المراسل وائل الدحدوح بعد إصابته

txt

إصابة المراسل الفلسطيني وائل الدحدوح بالرصاص خلال تغطية في خان يونس

 

وأشار نقيب الصحفيين الفلسطينيين إلى أن جيش الاحتلال ينتهك كل المعايير الدولية ويتعامل مع الصحفيين كأنهم أعداء، لافتا أن استهداف الاحتلال للصحفيين في غزة لن يزيدهم إلا إصرارا على نقل الحقيقة.

وأوضح أن الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين ووكالات الأنباء المحلية والعالمية في قطاع غزة، كما أن الاحتلال يستهدف الصحفيين لنقلهم مشاهد الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

مواد متعلقة

رئاسة فلسطين: تهجير غزة خط أحمر وأمريكا راعية الاحتلال (فيديو)

مهرجان الجونة السينمائي 2023|سميح ساويرس: إقامة الدورة السادسة قرار جريء وشعب فلسطين يستحق كل خير

مهرجان الجونة السينمائي 2023| أبو يهدي لأطفال فلسطين "" the world is blind"

سها جندي تستعرض جهود الدولة في عودة المصريين من غزة وتؤكد: قضية فلسطين تاريخية لمصر

مطالبا اليونسكو بالتدخل.. سفير فلسطين بالعراق: الاحتلال الإسرائيلي يدمر آثارا تاريخية (فيديو)

أستاذ علوم سياسية: توسيع الهجوم الإسرائيلي على فلسطين مرفوض عالميًا (فيديو)

مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان يطالب بوقف المجازر في غزة

فلسطين ترحب بقرار الأمم المتحدة الداعي لوقف إطلاق نار فوري في غزة
الجريدة الورقية