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الجمعة 15 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

غدًا.. دعوى مرتضى منصور ضد أحد المحامين بتهمة السب والقذف

مرتضى منصور
مرتضى منصور

 

تنظر  محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا السبت  الدعوى المقامة من مرتضى منصور ضد محامي يدعى عطيتو بتهمة السب والقذف.

غدًا .. دعوى مرتضى منصور ضد أحد المحامين بتهمة السب والقذف 

وفي وقت سابق أحالت جهات التحقيق بالعجوزة البلاغ المقدم من مرتضى منصور ضد أحد المحامين بتهمة بالسب والقذف والتجاوز.

ضربه حتى الموت.. حبس طالب ينهي حياة والده المسن في القليوبية

كما أمرت جهات التحقيق بالخصوص بحبس طالب  4 ايام علي ذمة التحقيقات ، تخلص من والده المسن بالضرب حتى الموت.

وجرى إخطار اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ونقل الجثة إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكشفت التحريات رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، بالعثور على جثة مسن وعلى جسده آثار ضرب وبجواره عكاز، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه طالب بكلية الحقوق تخلص من والده بتعذيبه وضربه حتى الموت، بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرف الطبيب الشرعي.

 

 

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