تين هاج يصدم جماهير مانشستر يونايتد قبل موقعة ليفربول

كشف المدرب الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن حالة لاعبين في الفريق قبل مواجهة ليفربول، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.



وأكد تين هاج عن تعرض الثنائي لوك شاو وهاري ماجواير للإصابة خلال مباراة الفريق السابقة، والتي تعرض فيها اليونايتد للهزيمة من نظيره بايرن ميونخ بهدف نظيف، ليودع بطولة دوري أبطال أوروبا.

بينما شهدت مواجهة بايرن ميونخ غياب الثنائي أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد، لتستمر الشكوك حول مدى لحاقهما بمواجهة ليفربول.

وتحدث تين هاج خلال تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، حيث قال: "لن يكون هاري ماجواير متاحًا للمباريات القادمة، لكننا لا نعتقد أن ذلك سيستمر على المدى الطويل".

وأضاف: "هذا الصباح خاض لوك شاو تدريبات معنا، فمن الممكن أن يكون متاح معنا خلال الأحد أمام ليفربول، وماركوس راشفورد سيعود، مارسيال لا".

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز السادس بـ 27 نقطة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة مانشستر يونايتد أمام نظيره ليفربول في السادسة والنصف من مساء الأحد المقبل، في المباراة التي يستضيفها ملعب "أولد ترافورد"، معقل اليونايتد.

وتُذاع مواجهة مانشستر يونايتد أمام نظيره ليفربول عبر شبكة قنوات بين سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة منذ عدة مواسم.