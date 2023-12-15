استشهاد 3 عناصر من الدفاع المدني خلال محاولة إنقاذ صحفي في خان يونس

استشهد 3 عناصر من الدفاع المدني الفلسطيني، خلال محاولة إنقاذ صحفي في خان يونس بقطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبألأ عاجل.

ودخلت اليوم حرب الإبادة الجماعية التى تنتهجها قوات النازية الصهيونية فى قطاع غزة، يومها الـ70، بـ75 ألف شهيد ومصاب وعشرات الآلاف المفقودين تحت الأنقاض فى ظل استمرار القصف الوحشى والاشتباكات من شمال القطاع إلى جنوبه، ويواصل الاحتلال مجازره بالتوازى مع فشله العسكرى خلال المعارك الضارية واعترف بمصرع وإصابة العشرات من قواته.

وأصيب الزميلان الصحفيان وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة فى خان يونس، بالرصاص فى اليد، وتم نقله إلى مستشفى ناصر الطبى، لتلقى العلاج، فيما لم يذكر الوضع الصحى له حتى الآن والزميل المصور بالقناة أيضاً «سامر أبودقة» المحاصر حتى الآن داخل مدرسة حيفا بجنوب القطاع، كما أصيب مصور صحفى، خلال اعتداء الاحتلال بالضرب على المصلين الذين منعوا من الدخول لأداء الصلاة فى المسجد الأقصى المبارك، للأسبوع العاشر على التوالى ما اضطرهم لأدائها فى حيى وادى الجوز ورأس العامود بالقدس المحتلة، فيما نددت عدة دوائر بانتهاك عناصر الكيان الصهيونى لحرمات دور العبادة وآخرها تلاوة الصلوات التوارتية بمساجد جنين بالضفة المحتلة.

أعلن المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان، أن النازية الصهيونية أعدمت نحو 25 ألف فلسطينى فى غزة، بينهم حوالى 10 آلاف طفل، منذ بدء السابع من أكتوبر الماضي. وقال المرصد الأورومتوسطى، وهو منظمة حقوقية مستقلة غير ربحية مقرها جنيف، إن إحصاءاته الأولية تفيد باستشهاد 25 ألف فلسطيني وأضاف أن 92% من شهداء الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة هم من المدنيين بواقع 9643 طفلا، و3109 من النساء و210 من الكوادر الصحية و89 صحفيا.

وأشار المرصد الأورومتوسطى إلى إصابة 51 ألفا بإصابات مختلفة، بينهم المئات فى حالة خطيرة، وقال إن أرقامه تشمل آلافا ممن تم إحصاؤهم تحت أنقاض المبانى المدمرة، فى حين لا يزال مئات آخرون من المفقودين تحت أنقاض المبانى أو جثثهم فى الطرقات ويتعذر انتشالها، وأشار إلى أنه لم يستطع حتى اللحظة إدراجهم ضمن عدد الضحايا.

وأوضح المرصد بأن مليونا و850 ألف فلسطينى نزحوا من منازلهم ومناطق سكنهم فى قطاع غزة دون توفر أى ملجأ آمن لهم، وبأن الغارات الإسرائيلية دمرت 62 ألفا و990 وحدة سكنية كليا و172 ألفا و55 وحدة سكنية جزئيا.

وقال التقرير، «إن إسرائيل تعمدت ولا تزال إلحاق تدمير وأضرار جسيمة بمرافق البنى التحتية فى قطاع غزة شملت استهداف 286 مدرسة و1356 منشأة صناعية و124 مرفقا صحيا بينها 22 مستشفى و55 عيادة و142 مسجدا و3 كنائس، إضافة إلى 140 من المقار الصحفية».

وأكدت مصادر طبية لـ«الوفد» أن القصف الإسرائيلى خلال الساعات الماضية أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء والجرحى، بعدة مناطق فى قطاع غزة.

وأضافت أن القصف الإسرائيلى تركز على مدينة غزة، حيث سقط العدد الأكبر من الضحايا.

وأوضحت أن طائرات الاحتلال المسيّرة أطلقت نيرانا صوب الفلسطينيين فى حى الزيتون شرق مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد العشرات معظمهم من الأطفال خاصة الرضع، فيما دعا ما يسمى بوزير التراث الإسرائيلى عميحاى إلياهو، إلى ضرورة احتلال قطاع غزة بالكامل، قائلا: يجب احتلال غزة بالكامل.

وأكد الزملاء الصحفيون أن عشرات الشهداء والمصابين، ملقين على الطرق فى شوارع خان يونس، لعدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول اليهم، وقطع الاتصالات والإنترنت عن كافة مناطق قطاع غزّة ما أدّى إلى انقطاع التواصل بين الفرق الإسعافية والأهالي.

وقالت فرق الإسعاف، إن مستشفى ناصر، استقبل الشهداء وعدد من المصابين الذين سقطوا سواء فى قصف إحدى المدارس، وعدة أهداف مدنية داخل المدينة، بعد نقلهم عن طريق الأهالى وسط أجواء كارثية من الغارات والطقس السيئ تزامنا مع معارك ضارية تصدت خلالها المقاومة لمحاولات الاحتلال التقدم على محور شرق خان يونس.

وحذر المدير العام فى وزارة الصحة بغزة منير البرش، من أن الاحتلال الإسرائيلى قد يرتكب مجزرة فى مستشفى كمال عدوان خلال الساعات القادمة.

وقال «البرش»: إن الاحتلال أجبر طاقم مستشفى كمال عدوان والمرضى على النزول إلى الساحة كما اعتقل عشرات المصابين من المستشفى وأحرق المولدات الكهربائية، لضمان عدم إعادة تشغيل المستشفى.

وقال: «الاحتلال يمنعنا من التنسيق لإخراج بعض الجرحى من مستشفى كمال عدوان»، مبينا أن هناك 12 طفلا فى حضانات مستشفى كمال عدوان وحياتهم معرضة للخطر الشديد، كما أجبر مدير المستشفى على الحضور وإحضار كاميرات مراقبة المستشفى.

وأوضح المتحدث العسكرى باسم كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس «أبو عبيدة»، أن مقاومى القسام دمّروا 72 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، خلال الـ72 ساعةً الأخيرة، وقال أبو عبيدة، إن مجاهدى القسام تمكنوا من قتل 36 جندياً وإيقاع عشرات الجنود الصهاينة الآخرين بين قتيل وجريح والاستيلاء على عتاد ومتعلقات بعضهم.

وأكد استهداف رجال الكتائب للقوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم إضافة لعمليات القنص المحققة لجنودهم، وأشار أبو عبيدة إلى استهداف مقرات وغرف القيادة الميدانية وتمكن المجاهدين من دك التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى فى كافة محاور القتال ووجهوا رشقات صاروخية نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيونى.