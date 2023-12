إلغاء تطوير لعبة The Last of Us Online

للأسف، لعبة The Last of Us Online لن ترى النور أبدًا. أعلنت شركة Naughty Dog أنها "اتخذت القرار الصعب للغاية بإيقاف" تطويرها. ويوضح أن الفريق عبر الإنترنت كان لديه رؤية واضحة للمشروع وقام بالفعل بتحسين طريقة اللعب. ومع ذلك، سرعان ما أصبح واضحًا عندما كانت الشركة تعمل على تكثيف اللعبة حتى الإنتاج الكامل أنها ستأكل أكثر مما تستطيع مضغه. إذا أصدرت لعبة عبر الإنترنت، فيجب عليها تخصيص جميع مواردها لدعم محتوى ما بعد الإطلاق في المستقبل. وهذا يعني أن نصبح استوديوًا يقدم حصريًا خدمات الألعاب المباشرة - استوديو ليس لديه القدرة على إصدار المزيد من الألعاب السردية للاعب واحد مثل عناوين The Last of Us الأصلية.

أعطانا الاستوديو نظرة خاطفة لأول مرة على المفهوم الفني للمشروع في عام 2022، لكنه لم يقدم سوى القليل جدًا من التحديثات منذ ذلك الحين. بعد معرض PlayStation في شهر مايو، اعترفت بأنها تعلم أن محبي السلسلة يتطلعون إلى سماع المزيد عن اللعبة ولكنها أدركت أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للعمل عليها ولم تتمكن من مشاركة التفاصيل حتى الآن. ذكرت بلومبرج بعد ذلك بوقت قصير أن الاستوديو قد أعاد بالفعل تعيين المطورين العاملين في المشروع إلى فرق أخرى وكان يعيد النظر في جدواه. من الواضح أن Naughty Dog قد قررت طريقها، ولا يؤدي ذلك إلى إصدار عنوان عبر الإنترنت. يقول المطور أن لديه "أكثر من لعبة فردية طموحة وجديدة تمامًا" قيد التنفيذ وسيشارك ما هو التالي عندما يصبح جاهزًا.