السنوار صداع في رأس الاحتلال.. إسرائيل تتوعد بالقضاء على قادة حماس

توعد الاحتلال الإسرائيلي بالقضاء على قادة حركة حماس بالكامل، زاعمين أن الاستقرار والسلم في غزة لن يحدث إلا بعد القضاء على حماس وقادتها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، :"مهمتنا القضاء على قادة حماس بمن فيهم يحيى السنوار".

وفي نفس السياق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه شن غارات على مواقع لحزب الله جنوبي لبنان.

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، قال إنه لن يكون هناك سلام وأمن؛ ما دامت الأراضي الفلسطينية محتلة.

وأضاف الوزير القطري، في مقابلة مع مجلة لوبوان الفرنسية: “يتحدث الناس عن عنف المستوطنين، وأنا أسميه إرهابا".