الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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قوات الاحتلال: الفصائل الفلسطينية لا تزال تمتلك قدرات قتالية على إطلاق الصواريخ

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهم عن يدفعون ثمنًا كبيرًا في غزة، وهدفهم استعادة المحتجزين، لأن الفصائل الفلسطينية لا تزال تمتلك قدرات قتالية على إطلاق الصواريخ، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

 

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وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن المعركة في غزة ستكون طويلة وصعبة، وعملية استعادة المحتجزين عسكريا تحد هائل ومهمة صعبة للغاية.

وأعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، أمس (الخميس)، قتل 10 ضباط وجنود إسرائيليين واستهداف 9 آليات في محاور القتال بقطاع غزة.

 

وقالت «القسام»، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (وفا) اليوم :«بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشجاعية... أبلغ مجاهدونا باستهداف قوة صهيونية راجلة في شارع حسنين بعبوات ناسفة شديدة الانفجار وأكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود العدو».

 

وأضافت أن «مجاهدينا تمكنوا من استهداف 5 دبابات ميركافا و4 ناقلات جند صهيونية في منطقة الشيخ رضوان وحي الزيتون في غزة بقذائف الياسين 105».

 

بدورها، أعلنت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد»، «خوض مقاتليها فجر اليوم اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محاور التقدم الزيتون والشجاعية شرق غزة والشيخ رضوان غرب غزة بالقذائف والأسلحة الرشاشة»، حسبما أفادت جريدة الشرق الأوسط.

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