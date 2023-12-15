الأهلي واتحاد جدة.. الأحمر يحرج العميد بعد مرور 75 دقيقة في كأس العالم للأندية

نجح لاعبو الاهلى في التقدم على نظيره اتحاد جدة بثلاثية نظيفة في المواجهة التى تجمعهما على ملعب الجوهرة ضمن منافسات بطولة كأس العالم التى تقام في المملكة العربية السعودية.

وسجل على معلول الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 21 عن طريق ضربة جزاء سددها صاروخية لتسكن شباك اتحاد جدة السعودي وتعلن تقدم المارد الأحمر.

جاء الهدف الثاني بأقدام النجم الدولي حسين الشحات في الدقيقة 59 من عمر المباراة، حيث قام الشحات بوضعها على طريقة "أر تو"، فشل حارس الاتحاد في التصدي لها لتصبح النتيجة 2-0.

وفي الدقيقة 62 من عمر المباراة تمكن إمام عاشور من إضافة الهدف الثالث من صناعة محمود عبد المنعم كهربا.

تألق محمد الشناوى..

وتمكن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في التصدى لتسديدة صاروخية من رومارينو لاعب اتحاد جدة، من داخل منطقة جزاء المارد الأحمر في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة.

وانطلقت المواجهة العربية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة في المباراة التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في جدة بالممكلة العربية السعودية

تشكيل الأهلي..

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – علي معلول

الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – محمود عبد المنعم "كهربا"

تشكيل الاتحاد السعودي..

حارس المرمى: عبدالله المعيوف

الدفاع: زكريا هوساوي / حسن كادش / أحمد حجازي / مهند الشنقيطي

الوسط: فيصل الغامدي / فابينهو / نجولو كانتي

الهجوم: كورنادو / كريم بنزيما / رومارينهو