جامعة أسيوط نظمت ورش عمل لنموذج محاكاة "جامعة الدول العربية" للموسم الـ12

نظمت إدارة التثقيف السياسي في الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط ورش عمل لنموذج محاكاة "جامعة الدول العربية" للموسم الثاني عشر في قاعة بهو الرواد تحت حمام السباحة بجامعة أسيوط.

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب.

وتحت إشراف الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط.

وتحت إشراف أحمد شعبان مدير إدارة التثقيف السياسي بجامعة أسيوط وأشرف طلعت منسق النموذج والسادة المشرفين في إدارة التثقيف السياسي بجامعة أسيوط.

تهدف ورش العمل إلى تمكين الطلاب من فهم ومحاكاة دور ووظائف دول جامعة الدول العربية. تتضمن الأنشطة في الورشة تقسيم الطلاب إلى فرق مختلفة تمثل دولًا مختلفة في الجامعة العربية. سيُخطَط للفرق وتنفيذها لمحاكاة المفاوضات واتخاذ القرارات المصيرية في القضايا السياسية المشتركة.

يعتبر إقامة هذه الورشة الثانية عشرة على التوالي مؤشرًا على نجاح الفعالية وفائدتها للطلاب. فقد لاقت الورشة إقبالًا كبيرًا من الطلاب في المواسم السابقة، وحظيت بتقدير ومدح من قبل الجهات الرسمية وأعضاء هيئة التدريس.

تم تكريم الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبدالمولي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، لدعمهما الكبير للنشاطات الطلابية وتفانيهما في تطوير بيئة تعليمية غنية ومثيرة. وشهدت الورشة أيضًا حضور الدكتورة مديحة درويش، المشرفة العامة على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، والذين لعبوا دورًا حاسمًا في نجاح الفعالية.

من خلال هذه الورشة، يأمل المنظمون في تعزيز الوعي السياسي للطلاب وتشجيعهم على إكتساب المهارات القيادية والتفكير الاستراتيجي. كما يهدفون إلى تعزيز الحوار والتفاعل بين الطلاب من خلال المناقشات والمحاكاة. تعد هذه الفعالية فرصة للطلاب لتعلم وممارسة الديمقراطية وتطوير قدراتهم في التفاوض واتخاذ القرارات.

يأمل المنظمون أن يظل هذا النموذج المحاكاة لجامعة الدول العربية يساهم في تنمية قادة المستقبل وتجهيزهم بالمهارات اللازمة للمشاركة في العمل السياسي واتخاذ القرارات الهامة. إن هذه الورشة هي جهد مستمر لتعزيز الوعي السياسي وتنمية القيادة بين الشباب الطموح في جامعة أسيوط.

جانب من ورش عمل المحاكاة

جانب من ورش عمل المحاكاة

جانب من ورش عمل المحاكاة

جانب من ورش عمل المحاكاة

جانب من ورش عمل المحاكاة

جانب من ورش عمل المحاكاة