تواصل جهات التحقيق بالشرقية ، التحقيقات في واقعة مصرع محام صدمته سيارة مسرعة خلال عبوره الطريق أمام قرية العدلية بدائرة مركز شرطة بلبيس.

التحقيق في واقعة مصرع محام صدمته سيارة بالشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية ، إخطارا بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول شخص يدعي"محمد.ع.م "44عاما (محام) مقيم قرية العدلية بدائرة مركز شرطة بلبيس جثة هامدة.

وبانتقال قوة امنية الي محل الواقعة وبالفحص تبين حدوث مصرعه اثر اصطدام سيارة مسرعة به امام مدخل القرية وجري نقل جثمان المتوفي إلي ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حبس عاطل بتهمة الإعتداء علي كلب بأستخدام مطواة بالمقطم

كما أمرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالاعتداء على كلب باستخدام سلاح أبيض - مطواة - بدائرة قسم شرطة المقطم.

وفي وقت مسبق ، كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات تداول عدد من المستخدمين لمقطع فيديو عبر موقع “إنستجرام”، يتضمن تعدي أحد الأشخاص على «كلب» محدثًا إصابته بالقاهرة.

وقالت إنه بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض مطواة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.