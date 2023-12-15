أمرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالاعتداء على كلب باستخدام سلاح أبيض - مطواة - بدائرة قسم شرطة المقطم.

حبس عاطل بتهمة الإعتداء علي كلب بأستخدام مطواة بالمقطم

وفي وقت مسبق ، كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات تداول عدد من المستخدمين لمقطع فيديو عبر موقع “إنستجرام”، يتضمن تعدي أحد الأشخاص على «كلب» محدثًا إصابته بالقاهرة.

وقالت إنه بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض مطواة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

قرار جديد في واقعة مصرع صغيرة دهسًا أسفل عجلات اتوبيس بالمعادي

كما تواصل نيابة المعادي الجزئية ، التحقيقات بعد أن لقيت طفلة صغيرة تدعى ندا أحمد فوزي مصرعها، وأصيب آخر في حادث دهس من قبل حافلة نقل جماعي - أتوبيس - بمنطقة زهراء المعادي بالقاهرة.

وكشفت التحريات، أن الطفلة ندا كانت تستقل دراجة نارية بصحبة آخر، واصطدمت بهم حافلة نقل جماعي، تسببت لها في عدة إصابات خطيرة توفيت على إثرها، كما أصيب الشخص الآخر وتم نقله إلى المستشفى وسط حالة حرجة.

وفي وقت مسبق حرر والد الطفلة محضرا بقسم شرطة المعادي، اتهم سائق الأتوبيس بالتسبب في وفاة ابنته التلميذة الأزهرية ندا فوزي، واتهمه بالسير عكس الاتجاه والقيادة برعونة، والتسبب في إصابة آخر وهو قائد الدراجة النارية التي كانت تستقلها ابنته.