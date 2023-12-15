قرار جديد في واقعة مصرع صغيرة دهسًا أسفل عجلات أتوبيس بالمعادي

تواصل نيابة المعادي الجزئية ، التحقيقات بعد أن لقيت طفلة صغيرة تدعى ندا أحمد فوزي مصرعها، وأصيب آخر في حادث دهس من قبل حافلة نقل جماعي - أتوبيس - بمنطقة زهراء المعادي بالقاهرة.

قرار جديد في واقعة مصرع صغيرة دهسًا أسفل عجلات اتوبيس بالمعادي

وكشفت التحريات، أن الطفلة ندا كانت تستقل دراجة نارية بصحبة آخر، واصطدمت بهم حافلة نقل جماعي، تسببت لها في عدة إصابات خطيرة توفيت على إثرها، كما أصيب الشخص الآخر وتم نقله إلى المستشفى وسط حالة حرجة.

وفي وقت مسبق حرر والد الطفلة محضرا بقسم شرطة المعادي، اتهم سائق الأتوبيس بالتسبب في وفاة ابنته التلميذة الأزهرية ندا فوزي، واتهمه بالسير عكس الاتجاه والقيادة برعونة، والتسبب في إصابة آخر وهو قائد الدراجة النارية التي كانت تستقلها ابنته.