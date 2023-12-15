إيلون ماسك مطلوب للشهادة في تحقيقات تويتر

على الرغم من محاولات إيلون ماسك السابقة لتجنب المزيد من الإدلاء بشهادته في التحقيق في استحواذ تويتر، يبدو أن حظه قد نفد.

ذكرت رويترز أنه في جلسة استماع في سان فرانسيسكو يوم الخميس، رفض قاضٍ فيدرالي طعن محامي إيلون ماسك بشأن ما إذا كان مسؤولو لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لديهم سلطة إصدار مذكرات استدعاء، وبالتالي حكم أنه يجب على المدير التنفيذي بالتالي الامتثال للهيئة التنظيمية والمثول أمام المحكمة للشهادة.

نُقل عن القاضي الأمريكي لوريل بيلر قوله: "أمامك إيداع آخر لمدة أربع ساعات، ويوم واحد آخر من الإفادات للبقاء على قيد الحياة وانتهى الأمر". وإذا لم يحدث ذلك، فسيتعين على القاضي أن يصدر أمرا.

يتعمق التحقيق المستمر الذي تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصات في الكشف المتأخر لـ إيلون ماسك عن حصته في Twitter - وهي شركة مساهمة عامة في ذلك الوقت - وهو ما يتعارض مع متطلبات قانون الأوراق المالية الأمريكي. قد يكون هذا التأخير لمدة 10 أيام في الأوراق، إلى جانب بعض المعلومات المضللة المحتملة، قد أكسب المدير التنفيذي ما يصل إلى 156 مليون دولار، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.

كما رفع المساهمون السابقون في تويتر دعوى قضائية جماعية ضد إيلون ماسك بسبب استحواذه المثير للجدل على منصة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار، والتي أعيدت تسميتها منذ ذلك الحين باسم X.

على الرغم من أنه من غير المرجح أن يتمكن إيلون ماسك من تخطي الشهادات المستقبلية في هذه القضية، إلا أنه سيكون من الأفضل أن يستمع إلى نصيحة "بيلر"، بغض النظر.

أضاف القاضي: "يبدو أنه من غير المرجح أن يكون هناك المزيد من المتاعب"، إذا قام أغنى رجل في العالم "بتسوية الأمر" مع هيئة الأوراق المالية والبورصات. وبطبيعة الحال، ما إذا كان ذلك من شأنه أن يساعد قضيته هو مسألة مختلفة تماما.