عميد تربية نوعية بأسيوط: "مهرجان استايل" يعزز الروح الفنية والإبداعية بين طلاب الجامعة

الدكتور وجدي رفعت

نظمت إدارة الفنون بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط "مهرجان استايل" للفنون الشعبية والإستعراضية الرابع في مركز النيل للتنوير والإشعاع الحضاري برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور أحمد عبدالمولي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب

وتم تنظيم المهرجان تحت إشراف الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط وقام محمد جمعة بإدارة الفنون بجامعة أسيوط وحسن بداري بتنظيم المهرجان وقد تم تشكيل لجنة تحكيم المهرجان بمشاركة الدكتور وجدي رفعت والفنان حسن ناجي والفنان أسامة عبدالله الملواني والفنان وحيد ذكي عمار. تم تكريم لجنة التحكيم وتكريم الكليات المشاركة في المهرجان وتم الإعلان عن نتائج المسابقة. حصلت كلية التربية الرياضية على المركز الأول وكلية التجارة على المركز الثاني وكلية الخدمة الاجتماعية على المركز الثالث وكلية التربية للطفولة المبكرة على المركز الرابع وكلية التربية على المركز الخامس. تم تكريم الطالبة باتريشيا عزيز كأفضل مؤدية في المهرجان والطالب أحمد علي كأفضل مؤدي في المهرجان.

و تمت إقامة عروض متنوعة ومميزة خلال فعاليات المهرجان، حيث قامت فرق الكليات المشاركة بتقديم عروض استعراضية رائعة تجسد تراث وثقافة مصر الشعبية.

وقد شاركت العديد من الكليات في المهرجان، بما في ذلك كلية الطب، وكلية الهندسة، وكلية الزراعة، وكلية الآداب، وكلية الحقوق، وغيرها العديد من الكليات. وقدمت هذه الكليات عروضا مبهجة ومبهرة وجذبت انتباه الجمهور الحاضر.

وبالإضافة إلى العروض الاستعراضية، قدم المهرجان أيضا ورش عمل للفنون الشعبية التقليدية، حيث قام الطلاب بتعلم وممارسة الزجل والفلكلور والعرائس الشعبية. كما قامت الفرق الفنية الحاضرة بتقديم عروض للعزف على الآلات الموسيقية التقليدية والتي أضفت رونقا خاصا إلى الفعالية.

وقد استمتع الحضور بالأجواء الرائعة والمليئة بالحيوية والفرح، حيث تمكن المهرجان من إبراز الثقافة والتراث المصري الشعبي وإتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن أنفسهم عبر الفنون.

وفي نهاية الفعالية، قدمت إدارة الفنون شهادات التقدير للكليات المشاركة تكريما لجهودهم وتفاعلهم المميز في المهرجان، كما قدمت درع المهرجان للجهات الراعية والشركات التي دعمت هذا الحدث الثقافي المهم.

أكد الدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، على أهمية هذا المهرجان في تعزيز الروح الفنية والإبداعية بين طلاب الجامعة. وأشار إلى أنه في ظل التحديات التي تواجهها الفنون الشعبية والإستعراضية في العصر الحديث، فإن استمرار تنظيم هذه المهرجانات يسهم في تعزيز حب الشباب للتقاليد والثقافة الشعبية.

الدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط أثناء حضور المهرجان

وأضاف الدكتور وجدي بأن فعاليات المهرجان تنوعت بين العروض الفنية المسرحية والموسيقية والرقصات الشعبية. وشارك العديد من الكليات في عروضها المبدعة التي استعرضت تراث وثقافة الشعب المصري.

وأشار الدكتور وجدي بأن لجنة التحكيم المسابقة كانت تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الفنون والثقافة، وقد لاقت العروض إعجابهم الكبير. وتم تكريمهم خلال الحفل الختامي للمهرجان، حيث تمنحوا شهادات تقدير لجهودهم في تقييم العروض واختيار الأفضل.

وأشاد الدكتور وجدي بأن هذا النجاح الكبير الذي حققه "مهرجان استايل" في دورته الرابعة، تأكدت إدارة الفنون بجامعة أسيوط من أهمية استمرار التوجه نحو تنظيم ودعم الفعاليات الثقافية والفنية في الجامعة، وتعزيز الروح الإبداعية والاستعراضية لدى الطلاب.

واوضح الدكتور وجدي بأن هذه المهرجانات تعد مناسبة هامة لطلاب الجامعة للتعبير عن مواهبهم ومهاراتهم الفنية، وتعتبر فرصة لاكتشاف المواهب الجديدة وإظهار إبداعاتهم للجمهور. كما تسهم في بناء تواصل وتفاعل بين الطلاب وتعزيز الروح الجماعية داخل الجامعة.

من جانبه، أعرب العديد من الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في هذا المهرجان المميز، وأكدوا على أهمية دعم وتشجيع المبادرات الفنية والثقافية لدى الشباب. وأعربوا عن أملهم في استمرار تنظيم مثل هذه المهرجانات للحفاظ على التراث والثقافة الشعبية في مصر.

وأكد الدكتور وجدي بأن "مهرجان استايل" للفنون الشعبية والإستعراضية يمثل فرصة رائعة للشباب للتعبير عن أنفسهم واستكشاف قدراتهم الفنية. وتعكس هذه الفعاليات العمق الثقافي والتراثي للشعب المصري، إلى جانب أهمية دعم المبدعين والمواهب الشابة في مجال الفنون.

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل

جانب من فعاليات مهرجان استايل