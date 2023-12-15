سيناتور أمريكية تتهم ميتا بقمع الأصوات الفلسطينية

السيناتور إليزابيث وارن من ولاية ماساتشوستس هي أحدث شخصية عامة تتساءل عن كيفية قيام ميتا بتعديل المحتوى خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.

رسالة إلى مارك زوكربيرج

في رسالة موجهة إلى مارك زوكربيرج، أثارت وارن العديد من المشكلات التي أبلغ عنها مستخدمو Instagram منذ 7 أكتوبر، وتضغط على Meta للحصول على مزيد من المعلومات حول سياساتها الأساسية وحجم المحتوى الذي أزالته الشركة فيما يتعلق بالصراع.

في الرسالة، تستشهد وارن بتقارير من وسائل الإعلام وجماعات حقوق الإنسان حول التناقضات في ممارسات الشركة المعتدلة منذ بداية الحرب.

وتشير على وجه الخصوص إلى أن العديد من مستخدمي إنستجرام اتهموا الشركة بـ "حظرهم" بسبب نشرهم حول الأوضاع في غزة. وتشير أيضًا إلى تدقيق أجرته جهة خارجية، بتكليف من شركة ميتا ونشرته العام الماضي، والذي وجد أن الشركة انتهكت حق الفلسطينيين في حرية التعبير في عام 2021، وهي المرة الأخيرة التي حدث فيها تصعيد كبير في أعمال العنف في قطاع غزة.

وكتبت وارن: "إن التقارير عن قمع ميتا للأصوات الفلسطينية تثير تساؤلات جدية حول ممارسات إدارة المحتوى في ميتا والحماية ضد التمييز". "يستحق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي معرفة متى ولماذا يتم تقييد حساباتهم ومنشوراتهم، خاصة على أكبر المنصات التي يتم فيها تبادل المعلومات الحيوية."

تطلب الرسالة معلومات مفصلة حول كيفية تطبيق ميتا لسياساتها في سياق الحرب. على سبيل المثال، يطلب من Meta الكشف عن إحصائيات حول عدد المنشورات التي تمت إزالتها منذ 7 أكتوبر، وعدد عمليات الإزالة هذه التي تم الاستئناف عليها. كما تطلب من ميتا شرح التقارير التي تفيد بأن الشركة أخفت العديد من تعليقات إنستغرام مع الأعلام الفلسطينية لكونها “مسيئة محتملة”.

تمنح الرسالة زوكربيرج موعدًا نهائيًا حتى 5 يناير للرد على الأسئلة. لم تستجب ميتا لطلب التعليق.

تعرضت Meta لتدقيق متزايد بسبب ممارساتها المعتدلة منذ 7 أكتوبر. وألقت الشركة باللوم علنًا في العديد من المشكلات على مواطن الخلل والأخطاء الفنية غير المحددة، لكنها أقرت أيضًا باتخاذ إجراءات طارئة مؤقتة لإبطاء انتشار المحتوى الذي قد يكون ضارًا.

ويقوم مجلس الرقابة المستقل التابع لشركة ميتا أيضًا بتتبع حالتين يتعلقان بمحتوى الحرب بين إسرائيل وحماس، وهي المرة الأولى التي تختار فيها المجموعة تسريع عمليتها المعتادة التي تستغرق أشهرًا. وقال المجلس في ذلك الوقت إنه شهد زيادة في المناشدات من مستخدمي فيسبوك وإنستغرام منذ بداية الصراع.