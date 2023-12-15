الأهلي يتقدم على الاتحاد بالهدف الأول لـ علي معلول

تقدم الأهلي على الاتحاد بالهدف الأول في المباراة الجارية الآن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في جدة.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال الدقائق الماضية وأهدرا أكثر من فرصة أبرزها هجمة رومارينيو على مرمى الشناوي الذي تمكن من التصدي لها ببراعة.

وجاء هدف التقدم للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 21 من الشوط الأول، بعد لمسة يد على لاعب الاتحاد حسن كادش.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – علي معلول

الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – محمود عبد المنعم "كهربا"

بينما جاءت تشكيلة الاتحاد للمباراة كالآتي:

حارس المرمى: عبدالله المعيوف

الدفاع: زكريا هوساوي / حسن كادش / أحمد حجازي / مهند الشنقيطي

الوسط: فيصل الغامدي / فابينهو / نجولو كانتي

الهجوم: كورنادو / كريم بنزيما / رومارينهو

محمد هاني يعادل رقم أبوتريكة ووائل جمعة في كأس العالم للأندية

نجح محمد هاني الظهير الأيمن لفريق الأهلي في معادلة الرقم التاريخي المسجل باسم الثلاثي محمد أبو تريكة ووائل جمعة وحسام عاشور كأكثر اللاعبين في تاريخ القلعة الحمراء مشاركة في مباريات ببطولة كأس العالم للأندية.

وتساوى محمد هاني مع محمد أبوتريكة ووائل جمعة وحسام عاشور ويصبح الأكثر مشاركة في تاريخ الأهلي بمونديال الأندية برصيد 11 مباراة.