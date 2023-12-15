وكيل صحة سوهاج يشارك بمؤتمر "مكافحة الأمراض المعدية "

ترأس الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة و السكان لشئون الطب الوقائي مؤتمر مكافحة الأمراض المعدية وخاصة المنقولة عبر نواقل الامراض والمنعقد بمحافظة الأقصر في الفترة من 14 وحتي 16ديسمبر الجاري و بحضور الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والدكتورة أماني الحبشي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمراض المتوطنة و الدكتور راضي حماد رئيس الإدارة المركزية لشئون صحة البيئة و بحضور السادة مديري مديريات الشئون الصحية و فرق العمل الوقائي و العلاجي و الرعاية الأساسية و الرائدات الصحيات .

ومن جانبه أشار وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلي أن مديرية الصحة شاركت بوفد برئاسته وضم كلا من مديري عموم الطب الوقائي والطب العلاجي والأمراض المتوطنة وصحة البيئة والرعاية الأساسية والإعلام والتثقيف الصحي و الرائدات الصحيات .

وتناول المؤتمر تسليط الضوء على الأمراض المعدية و خاصة المنقولة من خلال الحشرات و من بينها والأكثر شيوعاً البعوض وذبابة الرمل والذباب الأسود والقراد والبق والبراغيث .

ومن جانبه شدد "قنديل " على رفع الوعي المجتمعي بالأمراض المعدية وكيفيه الوقاية منها ورفع الوعي الصحي للأسر المصرية ، الحد من انتشار الأمراض المعدية وكذلك رفع كفاءه وتاهيل العاملين بالقطاع الوقائي وتحديث وتطوير الأدلة الاسترشادية للأعمال الوقائية والإجراءات القياسية للعمل بصورة مستمرة .

ويأتي ذلك المؤتمر ضمن جهود قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة لرفع مستوي الكوادر الطبية بالمحافظات و التنسيق مع القطاعات والإدارات المعنية الأخري.

وتطوير مستوي الأداء