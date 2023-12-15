الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب مصر للشباب يفوز على الاتصالات بثنائية في ختام معسكره بالقاهرة

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب

اختتم منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض ، معسكره بالقاهرة اليوم الجمعة بفوز علي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصرية للاتصالات - الذي يلعب بدوري المحترفين - بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينها علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة .

 سجل هدفي منتخب مصر في شباك الاتصالات محمد السيد ومحمد عماد لاعبي المنتخب ، ولعب رياض بتشكيلين مختلفين علي مدار شوطي اللقاء وذلك لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين .

كان معسكر منتخب مصر للشباب انطلق الأحد الماضي بمشاركة 28 لاعبا بينهم أكثر من لاعب جديد في اطار خطة الجهاز الفني لاختبار أكبر عدد من اللاعبين وانتقاء الأفضل من بينهم .

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