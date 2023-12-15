"تموين أسيوط" يوزع يوميا على المواطنين 2 كيلو للفرد بـ 27 جنيها

تبذل مديرية التموين بمحافظة أسيوط جهودًا كبيرة لضبط أسعار السكر بعد أن وصلت إلى نحو 55 جنيهًا في السوق السوداء، بالتنسيق مع وزارة التموين لضخ الكميات للأسواق عبر المنافذ الخاضعة لرقابة التموين والشركة المصرية والبدالين التموينيين وينخفض السعر تدريجياً إلى نحو 40 جنيهاً في الوقت الذي تقوم فيه الإدارات بتوزيع كميات شبه يومية من المواد الغذائية على المواطنين بمعدل 2 كيلو للفرد بسعر 27 جنيهاً وتبقى الكمية المتبقية تحت إشراف الجهات التموينية للتأكد من وجود احتياطي كافي لتلبية احتياجات المواطنين

أكد المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن الوزارة ضخت خلال الأيام الماضية نحو 2856.2 طن، تم تسليم 1568 طنًا منها للمواطنين، وجارٍ التوزيع على السنترالات. من حصص الإعاشة. وتم تسليم بطاقات 200 طن للتجار وجاري التوزيع على كافة فروع جمعيتي وعلى وكلاء التموين في جميع أنحاء المحافظة.

وأشار المحاسب ممدوح بأنه تعمل مديرية التموين بمحافظة أسيوط على مراقبة الأسواق ومكافحة التهريب، لضمان توفر السكر بكميات كافية وبأسعار معقولة. وتقوم الجهات الأمنية بتكثيف حملاتها لمكافحة السوق السوداء وملاحقة المتلاعبين في الأسعار وكما تعمل الجهات التموينية على توفير السكر بكميات كافية وبأسعار معقولة لضمان استقرار السوق ورفاهية المواطنين.

وأوضح المحاسب ممدوح بأن جهود محافظة أسيوط ووزارة التموين تأتي في إطار الجهود الوطنية الكبيرة للحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير المواد الأساسية للمواطنين. ويعكس هذا التعاون بين الحكومة المحلية والوزارة رغبتهما في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحسين معيشتهم وللسيطرة على أسعار السكر تعكس التزامهما برفاهية المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ونأمل أن تستمر هذه الجهود وتحقق أهدافها في تأمين كميات كافية من السكر بأسعار معقولة لتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام.