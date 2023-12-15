إجراء اختبارات اللغة الألمانية لـ 33 دارسًا بجنوب الوادي

أعلن الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة أنه فى إطار التعاون بين الجامعة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA ) فى برنامج نشر اللغة الألمانية فى صعيد مصر والذى يتم من خلال مركز التطوير الوظيفى بالجامعة (CDC) أنه تم عقد إمتحان المستوى (B1) لعدد 33 من طلاب الجامعات.

وأشار رئيس الجامعة، إلى التحاق 154 طالب وخريج بالبرنامج لتأهيلهم لسوق العمل حيث يقدم خدمة التدريب والإمتحان المعهد الثقافى الألمانى (معهد جوته Goethe Institut المعتمد من وزارة الخارجية الألمانية.

و أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بنجاح البرنامج مما يزيد من فرص العمل للخريجين فى مجال صناعة التعهيد فى تكنولوجيا المعلومات و قام سيادته بتسليم شهادات المستوى B1 لعدد 10 طلاب.

و أشاد بدور مركز التطوير الوظيفى فى احتضان و رعاية هذه النوعية المتميزة من المنح التى تكسب الطلاب و الخريجين لغات أجنبية تسهم فى اختراق سوق العمل بسهولة و قدم سيادته الشكر لفريق العمل بالمركز و الهيئة.

وأوضح الدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفى بالجامعة، أن هذا البرنامج يعتبر الأول من نوعه بالجامعات المصرية لتطوير مهارة التحدث باللغة الألمانية و هو يحقق هدفا رئيسيا من أهداف الجامعة والمركز فى تأهيل الشباب لسوق العمل وخلق فرص جديدة فى مجالات متعددة.

وأضاف أن المركز يسعى بكل السبل لجذب فرص جديدة لطلاب و خريجي اقليم الصعيد و تسليح الشباب بمهارات عديدة منها ريادة الأعمال و المهارات الحياتية والعمل الحر اتساقا مع اتجاه الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.