انتهت بالتنازل.. القصة الكاملة لمحاولة قتل زوجة الإبراشي على يد كوافيرة

في الساعات الأخيرة شهدت مدينة أكتوبر واقعة مثيرة باقتحام سيدة منزل زوجة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي وادعت بأنها كانت على معرفة بزوجها وأنه كان ينوي الزواج منها.

بعد استغاثة أرملة الإبراشي حضر أمن الكمبوند وتحفظ على السيدة خاصة بعد اكتشاف حملها سكين داخل كيس بلاستيك أسود.

بعد مرور أقل من 24 ساعة على الواقعة تنازلت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، عن المحضر المحرر ضد سيدة تدعى ميرفت، وتعمل كوافير، بقسم شرطة 6 أكتوبر، والتي اتهمتها فيه بالشروع في قتلها باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وجاء التنازل مع التعهد بعدم تعرض المتهمة لها مرة ثانية.

كشفت تحقيقات واقعة شروع سيدة في قتل أرملة الإعلامي الراحل "وائل الإبراشي" أن المتهمة تدعى" ميرفت.ب"، وتعمل كوافيرة وتقيم في منطقة عرب الوالدة، وأنها أحرزت سكينا، وشرعت في قتل سحر الإبراشي زوجة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي.

استمعت جهات التحقيق، لأقوال زوجة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، بعد تعرضها لمحاولة قتل على يد إحدى السيدات وتعاني من اهتزاز نفسي داخل كمبوند شهير بمدينة 6 أكتوبر.

وقالت "سحر الإبراشي"، إن يوم الواقعة في حدود الساعة 10 صباحا، فوجئت أنا ووالدتي بطرق شديد على الباب بحالة هيسترية، فتحت أمي الباب، وتفاجأت بسيدة تطلب مقابلتي، خرجت لها، وظلت تقول كلام هزي، قالت لي إن الإعلامي وائل الإبراشي لم يمت، وأنه وعدني بالزواج، وسأنتقم منك أنتِ وابنتك.

وأضافت السيدة، أن تلك السيدة كانت تشكك في أمر وفاة زوجها الإعلامي وائل الإبراشي، وادعت أنها كانت تعمل مع الراحل وائل الإبراشي وأنه كان يعدها بالزواج، قائلة: شككت في موت زوجي وادعت أنها كانت بتشتغل معاه، وأنه وعدها بالزواج وخلي بيها، وأنه دمرلها حياتها، وكانت بحوزتها سلاح أبيض "سكين " تضعه في كيس بلاستيكي، فاتصلت بالشرطة وجاءت وتحفظت عليها

وأوضحت "سحر الإبراشي"، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، أنها تفاجأت بتلك السيدة تتجه ناحيتها وتعتدي عليها، مع ترديدها كلمات غير مفهومة، "وائل كان هيتجوزني"، "أنا كنت هشتغل معاه وما اشتغلتش وهو عايش لسه مماتش.. هو ليه بيتهرب مني ده كان واعدني بالجواز".



البداية كانت باستغاثة أرملة وائل الإبراشي بأفراد الأمن الإداري داخل الكمبوند في 6 أكتوبر للتحفظ على سيدة تعدت عليها بسكين، وعقب ذلك اتصلت على الشرطة التي حضرت على الفور وضبطت المتهمة وبحوزتها أداة الجريمة.

توجهت قوة من القسم إلى محل البلاغ واصطحبت المشكو في حقها إلى ديوان القسم وكانت تهزي بكلمات غير مفهومة زاعمة "وائل كان هيتجوزني".

وحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة للتحقيق

في كمين سري.. سقوط ديلر الإسكندرية بـ175 طربة حشيش

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21,250 كيلو جرام).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,500,000جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تضبط عاطل بـ خلطة حشيش اصطناعي في مطروح



رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (5 أكياس لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وزنت 5 كيلو جرام).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,000,000 جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط أباطرة الكيف في 3 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (المنوفية، الأقصر، الدقهلية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت الحملات، عن ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا، وبحوزته (3,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين - كمية من الأقراص المخدرة - بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

وضبطت الأجهزة الأمنية، (عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة القرنة)، وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 2 فرد محلى وطلقتين)، وضبط (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين - فرد محلى وطلقتين – 2 سلاح أبيض "مطواة – سكين").

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.