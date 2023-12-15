رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لإيطاليا

عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والوفد المرافق له، بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة إيطاليا التى استمرت لعدة أيام، حيث التقى بالفريق أول بحرى جوسيبى كافو دراجوانه، رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الإيطالى، بمقر رئاسة هيئة الأركان العامة للدفاع الإيطالى، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات السلام الوطنى لكلا البلدين الصديقين، وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز مجالات التعاون الثنائى بين القوات المسلحة المصرية والإيطالية، وكذا التطورات الإقليمية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالمنطقة.

كما تفقد الفريق أسامة عسكر قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة الإيطالية واستمع إلى عرض تقديمى لطبيعة عمل القيادة وما تضمه من منظومات تقنية وآليات للقيادة والسيطرة، كما قام بزيارة ميدانية لإحدى الوحدات المقاتلة، شملت تفقد عدد من ميادين التدريب القتالى والرماية والمقلدات، وكذا المعدات والمركبات ونظم التسليح المستخدمة، مشيداً بمستوى التدريب الراقى والإمكانيات المتميزة التى تمتلكها عناصر القوات المسلحة الإيطالية بمختلف أسلحتها وتخصصاتها.

كما تضمنت الزيارة لقاء عدد من مسئولى الشركات الإيطالية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية والمرور على بعض منتجات الشركات أثناء مراحل التصنيع.

تأتى الزيارة فى إطار عمق علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والإيطالية.