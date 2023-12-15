عمومية التنس تعتمد جدول الأعمال وتتمسك باستمرار اصحاب النجاح بالإجماع

اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد التنس فى اجتماعها برئاسة رئيس الاتحاد الكابتن اسماعيل الشافعى جدول الاعمال بالكامل وبالاجماع فى الاجتماع العادى الذى انعقد بمقر الاتحاد باستاد القاهرة وبحضور عدد 9 هيئات رياضية مثلها كل من رئيس نادى الصيد المهندس عبدالله غراب ورئيس نادى الزهور المستشار محمد الدمرداش ونائب رئيس نادى الجزيرة المهندس ايهاب لهيطة وامين صندوق نادى سبورتنج عمرو رجب وامين صندوق نادى الشمس محسن عبد القادر وأعضاء مجالس ادارات كل من الاهلى محمد الغزاوى والزمالك نيرة الاحمر وهليوبوليس اسلام سيف والمعادى طارق الطويل.

كما حضر مجلس ادارة الاتحاد السكرتير العام المهندس وليد سامى و نائب رئيس الاتحاد حسن العروسى وامين الصندوق وائل التلبانى واحمد عبده واحمد كمال وحازم شيحة والسكرتير العام المساعد مروى عبد الرحمن .

وبدأ اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد التنس بالوقوف دقيقة حدادا على رئيس نادى النصر الراحل الدكتور عمرو عبد الحق الذى وافته المنية مؤخرا .

وعقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية العادية تم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بشأن تعديل بعض بنود لائحة النظام الاساسى بناء على اقتراحات مجلس ادارة اتحاد التنس برئاسة الكابتن اسماعيل الشافعى .

وابرز ما شهدته الجمعية غير العادية رفض اعضاء الجمعية بند لا يجوز الترشح لعضوية مجلس ادارة الاتحاد ثلاث دورات تراكمية متتالية او غير متتالية وتمسكوا بالغائه من التعديلات المقترحة والمثير ان الكابتن اسماعيل الشافعى حاول اقناع الجمعية العمومية بالابقاء على هذا التعديل الا ان اعضاء الجمعية تمسكوا بالقرار وضرورة الالغاء حتى لا يحرموا اللعبة حاليا او مستقبلا من استمرار اصحاب النجاح والكوادر المتميزة بعد اكتسابهم الخبرات اللازمة لتحقيق مزيد من التطوير على كل المستويات لاعبين ومدربين وحكام واداريين وبنية اساسية.