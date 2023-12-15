النمسا: 70 شركة في جنوب أفريقيا تعمل في مجالات الطاقة

أكد ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا اليوم أن التعاون النمساوي -الجنوب أفريقي يتميز بالفعل بتقارب خاص، ينبغي أيضًا تكثيفه في المجال الاقتصادي لافتا الى وجود أكثر من 70 شركة نمساوية لديها فروع في جنوب أفريقيا وتعمل في مجالات إدارة الطاقة والمياه وهناك المزيد من الفرص للتعاون.

جاء ذلك في اليوم الثاني والأخير من زيارة وزير خارجية النمسا إلى جنوب أفريقيا في إطار جولة شملت السنغال أيضا.

وأوضح وزير خارجية النمسا أن جنوب أفريقيا تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في السياق المتعدد الأطراف باعتبارها رائدة الرأي في القضايا العالمية الملحة، موضحا أن هذا هو بالتحديد سبب ضرورة التعاون الشامل وينصب التركيز على التحديات الرئيسية مثل الاستقرار والسلام والهجرة و تغير المناخ و حقوق الإنسان .

وذكر وزير خارجية النمسا أن هدفنا المشترك واضح أيضاً فيما يتعلق بالقضايا الدولية وهي إيجاد حلول دبلوماسية للأزمات مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي.

وكان وزير خارجية النمسا قد التقى في بريتوريا أمس الخميس مع نظيرته الجنوب أفريقية ناليدي باندور، لمناقشة قضايا السياسة الأمنية بدءًا من الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا وحتى الشرق الأوسط كما كان تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية محور الرحلة التي رافق الوزير فيها وفد أعمال نمساوي.