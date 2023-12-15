الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الخارجية السعودية: آن الأوان لإقامة دولة فلسطينية

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي

 أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان،  أنه آن الأوان لإقامة دولة فلسطينية.

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وقال “بت فرحان” خلال كلمته في مؤتمر صحفي للجنة الوزارية العربية المشتركة ووزير الخارجية النرويجي في أوسلو، والذي بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، إن الخارجية السعودية تدين كافة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

 

وأشار إلى  أن الحل الأفضل هو وقف إطلاق النار والعمل على حل الدولتين.

 

وفي وقت سابق، قالت "جولييت توما" المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن قطاع غزة أصبح مكانًا غير مؤهل للعيش به.

 

وأضافت توما - في تصريح خاص أدلت به لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة - أن سوء الأحوال الجوية يؤدي إلى تفاقم الظروف الصعبة بالفعل في القطاع.. مشيرة إلى أنه يوجد لدى الأونروا 150 ملجأً إضافيًا إلا أنها تحتاج إلى فتح المزيد، لأن الملاجىء الموجودة مكتظة ولا يمكنها استيعاب المزيد من الأشخاص.

 

 وأشارت إلى أن الأشخاص يلجأون إلى بناء أكواخ أو العيش في سياراتهم، موضحة أن "أونروا" تقوم بإدخال المساعدات إلى المنطقة، إلا أن عملها يقتصر على رفح بسبب القصف العنيف من إسرائيل.

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