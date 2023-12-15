بمناسبة صوم الميلاد.. فعاليات روحية بكنيسة العذراء في شبرا

يترأس الآباء الكهنة بكنيسة السيدة العذراء مريم مريم التابعة للأقباط الأرثوذكس بمسرة، فعاليات الأنشطة الروحية بمناسبة النهضة الروحية في فترة صوم الميلاد المجيد، الأحد المقبل، بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.

فعاليات روحية في كنيسة العذراء

تشهد الفعاليات الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور " وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس، يأتي هذا اللقاء ضمن الأنشطة الاسبوعية التي تقيم بها الكنائس المصرية بصورة منتظمة حتى تتمكن من ترسيخ مبادئ الكتاب المقدس في نفوس أبناء الأجيال المتعاقبة.

أنشطة روحية في كنيسة العذراء

احتفل الأقباط في جميع الإيبارشيات المصرية ببدء صوم الميلاد المجيد منذ أيام، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير المقبل.

مناسبات عاشتها الكنيسة القبطية

وجاء هذا بعد وابل من مناسبات كان من أبرزها عيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على إقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقة بالعام الواحد.

أفاضت الكتب التاريخية المسيحية بعدد كبير من الشخصيات والأحداث التي تعيد تذكير أجيال الأقباط بها خلال العام ورجحت السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326 ميلاديا وتبين الصليب الحقيقي بعدما سخرت الملكة هيلانة جنودها وقواتها للبحث عن الصليب المنشود.