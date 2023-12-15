مئات الكينيين محاصرين بسبب الفيضانات العارمة ووفاة 170 شخصا

أودت الفيضانات في كينيا بحياة ما لا يقل عن 170 شخصاً وشردت أكثر من 600 ألف آخرين منذ بداية هطول الأمطار الغزيرة في نوفمبر الماضي.

وذكر موقع أوول أفريكا الإخباري، اليوم الجمعة، أن عشرات الآلاف من السكان في شمال البلاد فقدوا مواشيهم وأراضيهم الزراعية ومنازلهم أيضا.

ويتفاقم موسم الأمطار الذي يبدأ في أكتوبر في القرن الإفريقي هذا العام بسبب ظاهرة النينيو، وهي ظاهرة مناخية ترتبط عموماً بارتفاع درجات الحرارة والجفاف في بعض أنحاء العالم والأمطار الغزيرة في مناطق أخرى. وفي أوائل ديسمبر، قال الرئيس كينيا إن 38 مقاطعة من أصل 47 مقاطعة في كينيا تأثرت بالفيضانات.