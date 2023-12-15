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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب طنطا: كنا نستحق الفوز وراضٍ عن الأداء أمام غزل المحلة

مباراة طنطا وغزل
مباراة طنطا وغزل المحلة

أشاد عمرو أنور المدير الفني للفريق الأول بنادي طنطا بالمستوي الفني للاعبيه خلال مباراه اليوم أمام غزل المحله والتي إنتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في اللقاء الذي جمع بينها علي ملعب طنطا في إطار مباريات الجوله ال ١٢ لدوري المحترفين.

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التشكيل الرسمي لديربي طنطا وغزل المحلة في دوري المحترفين

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دوري المحترفين..5 انتصارات وتعادل سلبي حصيلة مباريات اليوم في القسم الثاني

حيث اكد المدير الفني أن الفريق كان قريبا من تحقيق الفوز رغم قوه المنافس مشيرا أن محمد عاطف لاعب الفريق قد أضاع اكثر من هدف منها إهداره للركله جزاء في نهايه الشوط الأول.

كما اشاد المدير الفني بمستوي باقي اللاعبين وبدعم جمهور طنطا المتواصل للفريق

وبستعد طنطا لملاقاه النصر القاهره في إطار منافسات الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر خلال منتصف الاسبوع الجاري

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