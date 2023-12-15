حملات تموينية تضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأسيوط

قامت مديرية التموين في محافظة أسيوط بالتعاون مع الوحدات المحلية في مركز الغنايم والبداري، بإشراف المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين في أسيوط، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم، ومحمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري، بتنفيذ حملات تموينية استهدفت أسواق الغنايم والبداري بالتعاون مع الإدارات الصحية قسم مراقبة الأغذية والإدارات البيطرية في المركزين وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الحكومة لضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتاحة في الأسواق

حملات بمركز ومدينة الغنايم

في مركز ومدينة الغنايم تم تكثيف الحملات الرقابية على نقاط بيع السلع والمواد الغذائية لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين قد أسفرت عن نتائج إيجابية تم تحرير 17 مخالفة تموينية تتعلق بالجودة والنظافة في المحلات وتم أيضًا ضبط وإعدام حوالى 20 لتر زيت طعام مستعمل وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط حوالى 5 كجم من الحلوى الجافة غير النظيفة والتي تحتوي على أتربة وشوائب. تم إعدام هذه الكمية للحفاظ على صحة المستهلكين وضمان سلامتهم وتم متابعة أماكن عرض وبيع اللحوم في السوق والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري، ولم يتم اكتشاف أي مخالفات تتعلق بجودة وصلاحية اللحوم المعروضة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين

حملات بمركز ومدينة البداري

وفي مركز ومدينة البداري تم تنفيذ حملة على المخابز والمحال التحارية، بمشاركة مسئولي إدارة تموين البداري وبعض رؤساء القرى. وتم تحرير 18 مخالفة تموينية على المخابز خلال جولة لضمان توفر خبز جيد ومطابق للمواصفات للمواطنين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخابز المخالفة

أكد المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط بأن وزارة التموين تسعى إلى تفعيل دورها في حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم من خلال مراقبة وضبط جودة المنتجات المعروضة في الأسواق. وتأتي هذه الحملات ضمن جهود الدولة لتحقيق الرقابة الصارمة ومكافحة التلاعب في السلع الغذائية والحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف المحاسب ممدوح بأن الوزارة تواصل عملها على مدار العام لضمان نقاء وجودة المنتجات التموينية وتحرص على ضبط التعاملات التجارية غير القانونية. وبتحرير هذه المخالفات وإعدام المواد الفاسدة، تتأكد الوزارة من تحقيق هدفها في تأمين سلامة المواطنين ورفع مستوى الوعي حول الأهمية الصحية للاستهلاك السليم.

وأشار وكيل وزارة التموين بأسيوط بأنه يجب على المستهلكين متابعة المنتجات التي يشترونها والتأكد من جودتها وتاريخ انتهاء الصلاحية. كما تشجع الوزارة الجميع على التبليغ عن أي مخالفات يتم اكتشافها في المحلات التموينية المحلية، حيث يمكن للجميع المساهمة في بناء سلامة المجتمع وضمان صحة الغذاء المتاح للجميع.

وأوضح المحاسب ممدوح بأن هذه الحملة التموينية تهدف إلى ضبط السوق ومراقبة الأغذية المتداولة به، والتأكد من توافر المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية والتي تتوافق مع المعايير الصحية. كما تهدف الحملة أيضًا إلى توعية الباعة والمنتجين بأهمية الالتزام بالقوانين والتعليمات الصحية لضمان سلامة الأغذية وحماية المستهلكين.

وشدد المحاسب ممدوح إلى أن هذه الحملة التموينية تأتي في إطار الجهود المستمرة للمديرية والوحدات المحلية لضبط الأسواق ومكافحة التلاعب والغش التجاري. ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملات التموينية المشتركة بين المديرية والجهات المعنية لضمان سلامة الأغذية وحماية المستهلكين في جميع مناطق المحافظة.

جانب من الحملة التموينية

جانب من الحملة التموينية

جانب من الحملة التموينية

جانب من الحملة التموينية

جانب من الحملة التموينية

جانب من الحملة التموينية

جانب من الحملة التموينية

جانب من الحملة التموينية