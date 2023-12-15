في سطور.. مدة تجديد جواز السفر المصري بالكويت 2024

يتساءل الكثير من المصريين عن مدة تجديد جواز السفر المصري بالكويت 2024، وما هي مدة صلاحية جواز السفر المصري الذي تم تجديده، وهل يمكن الاستعلام عن حالة طلب تجديد جواز السفر المصري في الكويت.

وفي السطور التالية نوضح كافة استفسارات أبناء مصر في الكويت، حول مدة تجديد جواز السفر المصري بالكويت 2024.

- تتراوح مدَّة تجديد جواز السفر المصري في الكويت بين شهر واحد إلى شهرين.

- معاملة التجديد تتم من خلال حجز موعد مسبق في القنصلية المصرية حيث يتم تسليم الأوراق وسداد الرسوم المطلوبة للتجديد مع الاحتفاظ برقم الإيصال، لتقوم القنصلية المصرية في الكويت.

- بعد ذلك بإرسال الثبوتيات إلى وزارة الهجرة المصرية والتي تقوم بدورها بإصدار جواز السفر الجديد وإعادته إلى القنصلية المصرية في الكويت لتسليمه للمواطن المصري الذين يمكنه الاستعلام عن جاهزية الجواز بشكل إلكتروني.

- تبلغ مدَّة صلاحية جواز السفر المصري الذي تم تجديده في الكويت 7 سنوات اعتبارًا من تاريخ الإصدار، وذلك عند تقديم طلب تجديد جواز السفر بطاقة رقم قومي سارية الصلاحية.

- أما في حال تقديم طلب تجديد جواز سفر مصري ببطاقة رقم قومي غير سارية أو بشهادة ميلاد مصرية مميكنة مدوّن عليها الرقم القومي فإن الصلاحية تكون لمدَّة 3 سنوات فقط في المرة الأولى للتجديد، وسنة واحدة فقط في المرة الثانية للتجديد، ومن أجل الأطفال أقل من 15 عامًا تكون مدَّة صلاحية جواز السفر 7 سنوات عند التقدم بشهادة ميلاد مصرية مميكنة.

الاستعلام عن تجديد جواز السفر المصري بالكويت 2024

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الضغط على خيار “الاستعلام عن جاهزية جواز السفر” من القائمة المنسدلة.