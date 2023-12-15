وجيه أحمد: حكم مباراة الأهلي والاتحاد من النخبة

علق رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة السابق وجيه أحمد، على اختيارات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في طاقم مباراة الأهلي واتحاد جدة في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

أكد وجيه خلال تصريحاته في برنامج "ملعب الشمس" والمذاع عبر "قناة الشمس"، إن الفنزويلي خيسوس فالنزويلا، من حكام الصفوة في العالم والمرشحين لكأس العالم 2026.

وواصل تصريحاته، أن بطولة كأس العالم للأندية يتم تقييم بها الحكام المرشحين من خلالها لمونديال المنتخبات.

حكم مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية:



وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، تعيين طاقم تحكيم يقوده الفنزويلي خيسوس فالنزويلا، ويعاونه ثنائي فنزويلي، ليدير مباراة الأهلي ضد اتحاد جدة.

حكم ساحة: خيسوس فالنزويلا

حكم مساعد أول: خورخي أوريجو

حكم مساعد ثاني: توليو مورينو

حكم رابع: كوانا واجو (نيوزلندا)