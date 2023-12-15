دعم المراكز الطبية والوحدات الصحية بالشرقية بعدد 45 فريزر

قدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على دعمه المستمر للمنظومة الصحية بالمحافظة، لرفع كفاءة منافذ تقديم الخدمة الطبية بها، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمواطنين من خلالها.

جاء ذلك بعد دعم المراكز الطبية والوحدات الصحية بعدد ٤٥ فريزر Vestfrost MF114، بتكلفة تقديرية ٢.٥ مليون جنيه، وذلك في إطار رفع كفاءة سلسلة التبريد ومعداتها، ووجه الدكتور هشام مسعود مديري الإدارات الصحية بسرعة الإنتهاء من الإجراءات المخزنية، وتشغيل الأجهزة لخدمة المرضى، والمساهمة في رفع كفاءة الخدمات الطبية.

وأوضح وكيل الوزارة أن ذلك يعد استكمالا للدعم الذي حصل عليه القطاع الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية خلال الفترة الماضية من وزارة الصحة والسكان، حيث تم استلام عدد ٧٩ ثلاجة VestFrost-304A، وعدد ٥٠ فريزر بسعة ٩٨ لتر، ماركة فيستفروست "Vestfrost-MF114"، وعدد ٩٤ ثلاجة سعة ٢٦٠ لتر ماركة هايير.

كما تم توريد ٨١ مثبت تيار كهربائي، وعدد ٢٠٠٠ كيس تبريد، و١٠٠٠ حامل طعوم سعة ١.٧ لتر، وعدد ٢١٠ صندوق تبريد سعة ٦ لتر، بالإضافة لـ١٣٣ صندوق سعة ١٦ لتر، وتم توزيعها على الإدارات الصحية، بخلاف توريد ١٠٠ فريزر ماركة الكتروستار ٥ أدراج، بالإضافة لعدد ٣٩ ثلاجة مخصصة لحفظ الطعوم الروتينية، ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية، منهم ٢٤ ثلاجة ماركة هاير HBC-120، وعدد ١٥ تلاجة ماركة فيستفروست VLS-304A، وعدد ١٧ تلاجة ماركة هاير HBC-240، و٧ ديب فريزر هاير HBD-286، بتكلفة تقديرية أكثر من ١٠ مليون جنيه.

وأعرب الدكتور هشام مسعود عن خالص تقديره لوزير الصحة، لدعمه المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة، موضحاً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة لهم بمحافظة الشرقية.