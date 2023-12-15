الدقهلية تتصدي للتعديات على الأراضى الزراعية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود الوحدات المحلية بالدقهلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها لى الأراضى الزراعية.

واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

هذا وقد تابع "مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن طلخا ومنية النصر والجمالية وبني عبيد وشربين والسنبلاوين والمنزلة ودكرنس ونبرو

لازالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة...

قالت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا انه تم متابعة تنفيذ اعمال فك سقف الدور الثالث علوى فى حوض النواصف علي مسطح 90 متر مربع وتم التحفظ على حديد التسليح وتم اتخاذ الاجرءات القانونية حيال المخالفة..

أكد قال المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر انه تم متابعة تنفيذ ازاله عل مساحه 100متر مربع بالدور الأول علوي وايضا فك شده خشبيه لفرض صب سقف على مساحة 140متر مربع بالمدينه وكذا فك شده خشبيه لفرض صب سقف على مساحة 120متر مربع بميت طاهر وتم ايقاف الاعمال وفك الشده الخشبية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين..

وأوضح المحاسب هاني شرابيه رئيس مركز ومدينة الجماليه انه تم ضبط أعمال بناء الدور الثاني علوي على الأرض الزراعية بقرية ليسا الجماليه وعلى الفور تم مصادرة مواد البناء وفك الشدة الخشبية على مساحة 120 متر مربع ومصادرة الأخشاب وتم ازالة عدد 8 مقابر علي الارض الزاعية وتم إتخاذ كافة الاجراءت القانونية حيال المخالفين..

وأشار المحاسب متولي عبد العال رئيس مركز ومدينة بني عبيد إلى انه تم متابعة تنفيذ اعمال التصدي لتعدي على أرض زراعية بقرية ابو المعاطي الباز للشروع في البناء حيث تم إزالة تشوينات بالحجارة البيضاء علي الارض المذكوره وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة...

وأضاف اللواء عادل توفيق برغش رئيس مركز ومدينة شربين انه تم متابعة تنفيذ إزالة فوريه لسقف دور أول أرضى مخالف بدون ترخيص بقريه أبو زاهر على مساحة 30 متر مربع وتم إتخاذ كافه الإجراءات اللازمة قانونيا حيال المخالفة..

وتابع المحاسب أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين انه تم متابعة تنفيذ إزالة فوريه في المهد لأحد المواطنين بناحية قرية برقين حيث تم ازالة صدفه وسلم لمنزل مخالف خارح الحيز العمراني بعرض 2متر وطول12 متر وتمت الازاله على نفقة المخالف، كما تم متابعة تنفيذ إزاله فوريه لأحد المواطنين من ناحية قرية السرسي التابعه للوحده القرويه بالمقاطعه عباره عن تعدي بشد صاج بطول 10 متر وارتفاع 2متر على أرض الزراعيه وتم إزالة الصاج من أعلى السور وتمت الازاله على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين..

و قال لمهندس السيد عبدالسلام رئيس مركز ومدينة المنزلة انه تم متابعة تنفيذ اعمال فك شدة خشبية مخالفة لسمل على الارض الزراعية بالوحدة المحلية بالحوته و تم ازاله المخالفه علي الفور كما تم ازاله وفك شده خشبيه تمهيدا لصب سقف الدور الثاني العلوي بعزبه البلاسي التابعة للوحده المحليه بالعمارنه وتم الإزالة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين..

و قالت الدكتوره آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس انه تم متابعة تنفيذ اعمال فك شده خشبيه بغرض صب سمل خرساني خارج الحيز العمراني بناحية عزبة الألف خمسة التابعة لقرية الربيعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة...

وأكد اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه انه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف ومتابعة الاستاذ عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة..

هذا وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.