تحتل مكرونة فيتوتشيني ألفريدو مكانة خاصة بين الوجبات الرئيسية المحببه لدى الكبار والصغار لمذاقها الشهي وسهولة أضافه بعض قطع الدجاج أو الجمبري لها.

واليوم من المبطخ الإيطالي حضري مكرونة فيتوتشيني ألفريدو وتمتعي بمذاق طيب وذكي على مائدة الغداء.

المقادير

- الفيتوتشيني : 400 جراماً (مكرونة مسلوقة)

- جبن البارميزان : 50 جم (مبشور)

- الزبدة : 50 جم

- حليب : 6 ملاعق كبيرة (سائل)

- القشطة : 200 ملليلتر

- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة (مبشورة وطازجة)

- فلفل أسود : رشّة (مطحون)

- ملح : رشّة

- الحبق : حسب الرغبة (طازج ومفروم / للتزيين)

طريقة التحضير

ذوّبي الزبدة في قدر على نار هادئة، ثم أضيفي القشطة، وحركي لدقيقة حتى يكثف القوام.

ضعي المكرونة المسلوقة في القدر فوق مزيج الزبدة والقشطة، ثم أضيفي الحليب، وجبن البارميزان.

نكّهي بالملح، والفلفل الأسود، وجوزة الطيب، وحرّكي بخفّة حتى تمتزج المكوّنات مع بعضها.

ضعي مكرونة فيتوتشيني ألفريدو في طبق التقديم، وزينيها بالحبق المفروم، وقدميها ساخنة.