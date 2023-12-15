سفينة شحن ثانية تصاب بصاروخ باليستي أُطلق من اليمن

ذكر مسؤول أمريكي، أنَّ سفينة شحن ثانية أُصيبت بصاروخ باليستي أُطلق من اليمن، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل" نقلا عن وكالة وكالة "أسوشيتد برس".

وتابع أن الهجوم الصاروخي على السفينة الثانية تسبب في نشوب حريق والطاقم يعمل على إخماده، لافتا إلى أن مدمرة البحرية الأمريكية "ماسون" في طريقها لمساعدة السفينة التي أصيبت بصاروخ.

أكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، الجمعة، أن الجماعة شنت هجمات بالصواريخ على سفينتين، مضيفا بالقول: هاجمنا السفينتين "إم.إس.سي ألانيا" و"إم.إس.سي بلاتيوم 3".

وقال المتحدث: "تم استهداف السفينتين المتجهتين إلى الكيان الإسرائيلي بصاروخين بحريين مناسبين.. عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية"، بحسب تعبيره. وأضاف بالقول: "نطمئن كل السفن المتجهة إلى كل المواني حول العالم عدا المواني الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر".

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في وقت سابق، أنها تلقت تقريراً عن إخماد حريق نجم عن انفجار، وكان قد شب الحريق على متن سفينة تبعد 30 ميلاً بحرياً عن جنوب غربي المخا باليمن، اليوم الجمعة، مضيفةً أن "التقرير يفيد بأن الطاقم والسفينة بأمان حالياً".

وفي وقت سابق من اليوم قالت الهيئة إنها تحقق في تقرير عن وقوع حادث في محيط باب المندب على بعد 30 ميلاً بحرياً جنوب غربي ميناء المخا اليمني.

من جهته قال مسؤول أميركي إن سفينة شحن ثانية أصيبت بصاروخ باليستي أطلق من اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، مضيفاً أن المدمرة ميسون التابعة للبحرية الأميركية في طريقها لمساعدة السفينة.