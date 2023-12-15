المستثمرات العرب يطلق اليوم انطلاق  "ماراثون وتحدى الدراجات"

أعلنت الدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب ،عن انطلاق "ماراثون وتحدى الدراجات" اليوم الجمعة ويقوده

دكتور محمد زين العابدين رئيس لجنة الرياضة بالاتحاد .

وينطلق الماراثون من محافظة الاسكندرية إلى القاهرة

بالتعاون مع فريق مدينتى للدراجات.

وصرحت دكتورة هدى يسي، أن الماراثون يأتى فى إطار أهداف الاتحاد لتشجيع الرياضة حيث أثبتت الرياضة أنها أداة فعالة لتعزيز أهداف السلام والتنميةالمستدامة.



كما تساهم الرياضة في تمكين المرأة والشباب والأفراد والمجتمعات وفي بلوغ الأهداف المنشودة في مجالات الصحة والتعليم والاندماج الاجتماعي.

وأكدت يسي، أن للرياضة دور هام فى الحفاظ على الصحة العامة للإنسان وتعزز الصحة النفسية وبناء علاقات اجتماعية متوازنة وخلق روح المنافسة الشريفة .