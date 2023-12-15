4 مشاهد لا تُنسى من مباراة الأهلي واتحاد جدة المونديالية 2005

يستعد الأهلي لمواجهة اتحاد جدة مساء اليوم الجمعة في قمة عربية مُنتظرة في ربع نهائي كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها السعودية.



وكان اتحاد جدة تأهل إلى دور ربع النهائي بعد تحقيق الفوز على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة في المباراة الافتتاحية من البطولة.



كانت آخر مواجهة جمعت بين الأهلي واتحاد جدة منذ 18 عامًا، عندما ألتقى الأحمر أمام العميد في مونديال الأندية نسخة 2005، باليابان.



ونجح الاتحاد في الفوز على الأهلي بهدف نظيف سجله نجمه السابق محمد نور ليكرس العميد العقدة أمام الأحمر.



فشل الأهلي في تحقيق الانتصار على اتحاد جدة في 4 مباريات جمعت بينهما، بعدما حسم التعادل بينهما في مباراة وخسر الأحمر في 3 آخرين.



قبل انطلاق مباراة الليلة المرتقبة بين الأهلي واتحاد جدة في قمة عربية مُنتظرة نسلط الضوء على المواجهة الأخيرة والوحيدة بينهما في مونديال الأندية 2005، في 4 مشاهد وذكريات لا تُنسى في المباراة.



الأهلي يحرم الاتحاد من نجوم السامبا:

حرم النادي الأهلي، نظيره اتحاد جدة من إشراك لاعبيه البرازيليين الثلاثة، بعدما قدمت إدارة المارد الأحمر طعنا في صحة تسجيل الثلاث لاعبين في قائمة الاتحاد بعدما قامت إدارة النادي السعودي برئاسة منصور البلوي، بتسجيل الثلاثي روبيدنهو وماركو، وليما عقب تأهلهم إلى مونديال 2005.

وأكدت إدارة الأهلي أن قيد الثلاثي البرازيلي تم بعد الوقت القانوني الذي حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ليقرر الاحتجاج وتقديم طعن ضد العميد.

وبالفعل وافق "فيفا" على طعن الأهلي، قبل ساعات قليلة من إنطلاق مباراة المارد الأحمر واتحاد جدة، ليحرم العميد من مشاركة ليما، وماركو، وروبيدنهو من المشاركة معهم في المونديال بعدما دفع النادي السعودي الملايين لضمهم، ليثير الأهلي غضب داخل مجلس إدارة العميد.



البلوي يفتح النار على الاتحاد السعودي لكرة القدم:

أعرب منصور البلوي عن غضبه الشديد والعارم من الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد عدم وقوفهم في صف اتحاد جدة خلال تلك الأزمة بشأن الثلاثي البرازيلي، مؤكدا أن الاتحاد "خذله" أمام الجميع، ذلك بالرغم من تحقيق العميد الانتصار على الأحمر، لكنه خرج بتصريحات غاضبة وعنيفة.

وأضاف أن الاتحاد السعودي، لم يتعامل مثلما يتعامل مع النصر عندما شارك العالمي في كأس العالم للأندية في نسخة 2000، مشيرا إلى أن المسؤولين عن الرياضة في السعودية، وكافة وسائل الإعلام بالمملكة لم تساند العميد رغم مساندتها النصر، بينما كان اتحاد جدة وحيدا بعدما تخلى عنه الجميع على عكس النصر.



الأسطورة محمد نور يخطف الأهلي:

رغم سيطرة الأهلي بالطول والعرض على مجريات الشوط الأول أمام اتحاد جدة في مونديال 2005، لكن جاء الشوط الثاني معاكسا، وبدأ الاتحاد في السيطرة على مجريات اللقاء، بعد تحركات مميزة من نجمه محمد نور داخل المستطيل الأخضر.

قبل أن ينجح نجم العميد الأسبق في ترجمة ذلك إلى هدف في شباك الأهلي بعد خطأ ساذج من عصام الحضري رغم تألقه في اللقاء بعد تصديه لأكثر من كرة خطيرة.

كان على رأسهم السيراليوني محمد كالون نجم الاتحاد الذي هدد الأهلي في 4 فرص خطيرة تألق فيهم "الحضري" وتصدى لهم جميعا، قبل أن ينجح "نور" في تسجيل هدف العميد الأول في تاريخ المونديال.

محمد نور يسجل في شباك الأهلي



خدعة الشاطر:

لعب إسلام الشاطر مع اتحاد جدة لمدة ست أشهر قبل الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، وكانت المباراة بين الفريقين في مونديال 2005 خاصة جدا لـ "الشاطر" أمام زملائه السابقين.

لكن في غرفة تغيير الملابس تعرض إسلام الشاطر لصدمة بعدما تجاهلوا مصافحته أو السلام عليه، بعدما كان يتوقع أن يتلقى استقبالا خاصا منهم.

لكن كان تجاهل لاعبي اتحاد جدة "خدعة" منهم لإسلام الشاطر، بعدما حضروا له مفاجأة كبرى، بحمله على الأعناق بعد نزول الفريقين إلى أرضية الملعب للعمليات الإحمائية قبل المباراة.



كسر رقم الأهلي التاريخي على يد اتحاد جدة:

أفسد انتصار اتحاد جدة على الأهلي في مونديال 2005، سلسلة المارد الأحمر التاريخية بعدم تلقيه الخسارة في 55 مباراة متتالية في كافة المسابقات التي شارك فيها سواء محلية أو قارية، والتي بدأت منذ يوليو 2004 حتى 11 ديسمبر 2005، لمدة 517 يوما، قبل أن تنتهي على يد العميد بعد الفوز بهدف نظيف على الأحمر.