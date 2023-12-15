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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

اليوم.. عزاء حرم محافظ البحر الأحمر بالقاهرة

الجنازة
الجنازة

اعلنت محافظة البحر الأحمر  أنه سيتم إقامة عزاء حرم محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي اليوم  الجمعة، للرجال والسيدات، عقب صلاة المغرب، في القاعة الكبرى بمسجد المشير طنطاوي، في محافظة القاهرة.

 كما أشارت محافظةالبحر  الأحمر  فى بيان لها ، إلى أنه جرى تشييع الجنازة ظهر أمس  الخميس من مسجد آل رشدان بمدينة نصر، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة وعدد من الشخصيات العامة والهامة بمختلف الجهات بالدولة، لافتاً إلى أن العزاء تلغرافياً ( ديوان عام محافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة ).

ونعت الصفحة الرسمية لمحافظة البحر الأحمر في بيان رسمي زوجة ؤ محافظ البحر الأحمر، وقالت: «تنعى محافظة البحر الأحمر- سكرتير عام المحافظة والسكرتير العام المساعد ورؤوساء المدن والعاملين وشعب المحافظة- المغفور لها بإذن الله تعالى، السيدة چيهان إبراهيم عمر، زوجة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والتى وافتها المنية اول أمس الأربعاء بعد صراع مع المرض

الجنازة

 

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