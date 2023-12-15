الجمعة 15 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بعد استهداف سفن متجهة إلى تل أبيب

عاجل.. بيان حوثي يطمئن السفن: ابقوا جهاز التعارف مفتوحًا لسلامتكم

سفن
سفن

نشرت جماعة الحوثي بيانا حول عملياتها التي نفذتها اليوم الجمعة، وبعثت رسالة طمأنة لباقي السفن المارة، وذلك بعد استهداف عدة سفن كانت متوجهة لإسرائيل.

 

وقال البيان: "عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات كانتا متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي،  العملية استهدفت السفينتين: (MSC Alanya وMSC PALATIUM III) ، كما تم استهداف السفينتين المتجهتين إلى الكيان بصاروخين بحريين مناسبين".

وأوضح الحوثي، أن عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية، وكذلك الرسائل التحذيرية النارية، نطمئن كل السفن المتجهة إلى كل موانئ العالم عدا الموانئ الإسرائيلية، بأنه لن يصيبها أي ضرر وعليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً.

 

وأكدت جماعة الحوثي، على أنها لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة، مشيرين إلى أنهم مستمرون في منع كل السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى إدخال ما يحتاجه أهلنا في قطاع غزة من غذاء ودواء، عملياتنا انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني وتنفيذ لتوجيهات السيد القائد واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا وأمتنا.

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