الإسرائيليون يخشون على مصير العلاقات بين الاحتلال وأمريكا لهذا السبب

قال الدكتور محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إنّ الخلاف الأمريكي الإسرائيلي أحد أهم العناوين الرئيسة في هذا الأسبوع، فقد خرج من الغرف المغلقة إلى العلن، إذ إن هذا الخلاف سببه عدة نقاط مثل إدخال المساعدات الإنسانية قطاع غزة والكف عن القصف العشوائي الشديد وتخفيف وطأة هذا القصف، كما أعلن الرئيس الامريكي جو بايدن أن نتنياهو يجب عليه تغيير حكومته المتشددة.

الولايات المتحدة الأمريكية

وأضاف "عبود"، في مداخلة هاتفية برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "هناك استطلاع رأي كشف أن 43% من الإسرائيليين يخشون من إساءة رئيس الوزراء نتنياهو التصرف والتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية".

العلاقات والمصالح المتبادلة مع واشنطن

وتابع أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس: "هناك خوف إسرائيلي على العلاقات والمصالح المتبادلة مع واشنطن، حيث يدرك الإسرائيليون أهمية العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ويدركون تماما أن العلاقات مع أمريكا هي حزام الامان الذي يحمي إسرائيل من الصدمات في الشرق الاوسط، ويدركون أنه لولا التدخل الأمريكي لكان مصير إسرائيل مختلفا تماما عما نرى".

